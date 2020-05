Cultura: presentata "The 2020 Charter of Rome", Capitale capofila del progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi "The 2020 Charter of Rome", la prima carta in assoluto che si impegna per il diritto alla partecipazione della vita culturale nelle città. Il documento, che prende le mosse dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani e s'ispira all'articolo 3 della Costituzione italiana, richiama la responsabilità dei governi locali alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di diritti fondamentali, ambisce a divenire uno strumento concreto per amministratori e cittadini e una base per rivendicare la realizzazione dei diritti culturali nel dibattito internazionale e nella revisione degli Sdg. La Carta, presentata nella sua prima versione, è una base di lavoro prodotta dal confronto tra 22 città (da Città del Messico a Barcellona a Maputo), 15 network e 47 esperti da tutte le latitudini (tra gli italiani Fernando Ferroni, Enrico Giovannini, Mercedes Giovinazzo, Salvatore Settis). Il progetto è stato lanciato da Roma Capitale in collaborazione con Uclg su iniziativa del vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo (vicepresidente della Commissione Cultura di Uclg), che insieme alla presidente della commissione Cultura dell'assemblea capitolina, Eleonora Guadagno, ne coordina i lavori. Oggi pomeriggio il vicesindaco di Roma ha presentato per la prima volta in videoconferenza la Carta all'Executive bureau di Uclg, aperto da un intervento della sindaca Raggi a oltre 100 sindaci delle capitali del mondo e alla presenza delle Nazioni Unite. (segue) (Com)