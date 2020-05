Cultura: presentata "The 2020 Charter of Rome", Capitale capofila del progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma - inizia un percorso di confronto internazionale tra leadership delle città e cittadini, con un obiettivo molto ambizioso. Questa è una tappa fondamentale del percorso verso una visione dei diritti culturali a cui la nostra amministrazione si è dedicata da luglio 2016. Una visione che vede nel diritto di partecipare alla vita culturale il perno fondamentale, ispirandosi perciò all'articolo 27 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 e agli articoli 3 e 9 della nostra Costituzione. Per questo approccio e per questo progetto Roma ha ricevuto il titolo Uclg 'Local 4 action hubs', in quanto pioniera e capofila di questa grande innovazione". Per il vicesindaco Luca Bergamo: "Oggi abbiamo presentato una prima versione di una innovativa Carta della cultura che prende il nome da Roma, perché da qui è nata l'iniziativa che si rivolge e chiede impegni ai governi delle città nel mondo e dunque anche a noi stessi. Il testo che abbiamo presentato si compone di una dichiarazione di princìpi e di una dichiarazione delle ragioni e degli obiettivi politici per cui nasce". (segue) (Com)