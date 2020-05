Cultura: presentata "The 2020 Charter of Rome", Capitale capofila del progetto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento evidenzia con forza, spiega Bergamo, "lo strettissimo legame tra realizzazione dei diritti culturali e sostenibilità dello sviluppo e indica la partecipazione alla vita culturale come stella polare delle politiche per la sostenibilità e come antidoto indispensabile alla costante mercificazione delle esperienze e alla crescente conseguente minaccia alla dignità umana, all'equità e alla giustizia. Il documento nasce da una iniziativa presa prima dell'epidemia Covid-19 che gli effetti dell'epidemia ha reso ancor più necessario ai nostri occhi. Lo abbiamo concepito insieme ad un sito web dedicato 2020romecharter.org, perché serva da base e avvio per un confronto locale/globale, inclusivo di voci e culture emarginate, che vorremmo trovasse un momento di sintesi verso fine settembre-inizio ottobre in una conferenza a Roma. In parallelo, grazie alla sua integrazione nelle iniziative faro previste dalla presidenza di Uclg la nostra iniziativa entra a pieno titolo in un processo mondiale che integra nella consultazione avviata dalle Nazioni Unite per i 75 anni, la richiesta di accogliere i diritti culturali nel quadro dei Sdgs e la necessità di un maggiore peso dei governi della città nella necessaria riforma della governance mondiale". (Com)