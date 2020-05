Difesa: Albania, elicotteri Black Hawk presto in dotazione dell'aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni elicotteri Black Hawk UH-60 entreranno a far parte della flotta dell'Aeronautica dell'Albania: lo ha annunciato oggi il premier albanese Edi Rama. Il capo del governo ha espresso soddisfazione per l'integrazione nella flotta del paese dei "noti" elicotteri, diffondendo alcune foto della firma della lettera di accettazione dell'offerta per i Black Hawk da parte dell'ambasciatore Usa a Tirana Yuri Kim e del ministro della Difesa albanese Olta Xhacka. Gli elicotteri, forniti dal governo degli Usa, dovrebbero arrivare nelle prossime settimane in Albania. Secondo il ministro, questa donazione dagli Usa indica che ai cittadini albanesi "che non siamo soli: abbiamo amici". L'ambasciatore Usa ha confermato la volontà di Washington di essere al fianco di Tirana. Durante una visita a Washington, lo scorso anno, il ministro Xhacka aveva posto le basi per l'accordo odierno osservando che oltre a donare gli elicotteri, gli Usa provvederanno anche alla loro manutenzione e alla formazione del personale albanese. (Alt)