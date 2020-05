Fase 2: ministero Salute, no segnali sovraccarico servizi ospedalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il monitoraggio del ministero della Salute sulla cosiddetta Fase 2, ed in particolare dopo il 18 maggio, "non si registrano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri sul territorio nazionale e si osservano livelli di resilienza in miglioramento". Questo uno dei passaggi del report pubblicato sul sito del ministero della Salute sull'analisi dei dati epidemiologici relativi alla diffusione del Covid-19. (Rin)