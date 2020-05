Americhe: Osa, il Cile terzo paese per accoglienza migranti dal Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile, anche grazie allo "sforzo delle autorità" per una politica di frontiere aperte e per le "opportunità di lavoro ed educative" offerte, è il terzo paese a ricevere migranti e rifugiati dal Venezuela. È quanto si legge in un rapporto presentato oggi dalla segreteria generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), frutto di una visita effettuata a marzo da personale dell'ufficio per la Crisi dei migranti venezuelani. La comunità del paese caraibico rappresenta oggi il 30,5 per cento del totale degli stranieri residenti in Cile, superando quella peruviana, che per 28 anni era stata la più corposa. "Da questo ufficio, si riconosce che il Cile ha saputo rispondere con carattere umanitario e volontà politica, ricevendo oltre 455.00 venezuelani che sono stati esiliati dal rfegime di Maduro e che hanno trovato in questo paese opportunità di reinventarsi e aiutare le loro famiglie in Venezuela", scrive Osa. (segue) (Nys)