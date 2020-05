Americhe: Osa, il Cile terzo paese per accoglienza migranti dal Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento mette in rilievo "l'interesse dello stato cileno nel promuovere una politica migratoria regolare, sicura ed ordinata", soprattutto grazie a uno strumento come il Visto di responsabilità democratica (Vrd), definito nel rapporto come un "esempio per la regione". Santiago viene inoltre apprezzata per i tentativi di "prevenire la xenofobia e permettere il totale inserimento dei venezuelani nella società cilena mediante lìaccesso ai mercati del lavoro". Al tempo stesso l'ufficio dell'Osa denuncia però una preoccupazione per lo sviluppo di "restrizioni migratorie come il Visto consolare del turismo e l'esistenza di alcune barriere amministrative che stanno ostacolando l'ingresso, la regolarizzazione e l'integrazione dei venezuelani negli ultimi mesi". (Nys)