Spagna: Vox si schiera con Trump, "dittatura progressista" ha perso monopolio della comunicazione

- Per anni la "dittatura progressista" ha perseguito la libertà di espressione sui social e ora sono "nervosi" perché hanno perso il "monopolio della comunicazione". E' il commento del leader del partito di estrema destra spagnola Vox, Santiago Abascal, in merito alla polemica generata dalla segnalazione di un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da parte della nota piattaforma social Twitter in quanto avrebbe "glorificato la violenza" in merito ai disturbi di Minnepolis scoppiati dopo l'uccisione di un afroamericano da parte di un poliziotto. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, Vox si è schierato con il presidente degli Stati Uniti dicendosi preoccupato di come il diritto alla libertà di espressione "sia stato ripetutamente violato dalle principali piattaforme dei social network censurando molti dei contenuti che sia i nostri esponenti pubblici che i nostri affiliati pubblicano nei loro profili". Vox denuncia un "doppio standard" nella valutazione di un contenuto sulla base dell'"orientamento ideologico" citando l'esempio dell'hastag "uccidere Abascal" che il 9 maggio scorso si trasformò in uno dei più popolari in Spagna per diverse ore senza che Twitter intervenisse per censurarlo.(Spm)