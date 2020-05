Italia-Austria: Lollobrigida (Fd'I), governo Conte alzi la voce contro ennesimo affronto austriaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, dichiara: "Prendiamo atto che l'Austria intende caparbiamente proseguire con la solita politica ostile nei confronti dell'Italia. La non riapertura dei confini con l'Italia", sottolinea il parlamentare in una nota, "è infatti solo l'ultimo di una lunga serie di affronti perpetrati già prima dell'emergenza legata al Covid-19, e ci chiediamo come sia possibile che il nostro governo neanche stavolta alzi la voce in difesa dell'Italia. Dobbiamo ricordare noi a palazzo Chigi i danni subiti dalle limitazioni al traffico commerciale pesante verso il nord d'Europa attraverso il Tirolo e proveniente dall'Italia? O la blindatura del Brennero in seguito all'emergenza legata alla pandemia?". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Come dimenticare, poi, il gravissimo affronto di voler estendere la cittadinanza austriaca agli altoatesini di lingua tedesca, mettendo in discussione la piena sovranità italiana sulla provincia di Bolzano. Fratelli d'Italia chiede che il governo Conte si faccia sentire almeno adesso per scongiurare l'ipotesi, come qualcuno sta lasciando intendere, che Vienna voglia favorire la creazione di una sorta di area di libera circolazione compresa esclusivamente tra Austria e Alto Adige, o al massimo tra Austria e Trentino-Alto Adige, sganciandoli dal resto d'Italia. Tutto questo è inaccettabile", conclude Lollobrigida, "e da palazzo Chigi ci aspettiamo una presa di posizione dura e inequivocabile". (Com)