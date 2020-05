I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Libano: Forze di difesa israeliana sparano colpi di avvertimento contro un pastore - I militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sparato colpi di avvertimento oggi dopo che un pastore si è avvicinato alla linea di demarcazione con Israele dal versante libanese nell'area vicino al monte Dov, noto anche come Fattorie di Shebaa. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Israel Radio". L'area dell'incidente è contesa da Israele, Libano e Siria. Fonti delle Idf sottolineano che il movimento sciita filo-iraniano libanese Hezbollah ha sempre più utilizzato i pastori per raccogliere informazioni sulle operazioni dei militari nell'area. Non ci sono state notizie di feriti. L'incidente è avvenuto dopo una serie di recenti tentativi di sfondare la barriera di confine, anche da parte di migranti sudanesi in cerca di lavoro. (segue) (Res)