© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Unicef, paese affronta tripla catastrofe dovuta a conflitto, coronavirus e collasso economico - La pandemia di Covid-19 è una crisi in quasi tutti i paesi, ma in pochissimi ha un impatto più terrificante che in Yemen dove violenza e instabilità sono una realtà quotidiana nel paese. Secondo quanto dichiarato in una nota dalla direttrice generale dell’Unicef, Henrietta Fore, anche prima della pandemia di coronavirus, lo Yemen era un paese sull'orlo della catastrofe. Sottosviluppo cronico e 5 anni di guerra hanno contribuito a creare un enorme disastro umanitario: più di 12 milioni di bambini in Yemen hanno bisogno di assistenza umanitaria; circa mezzo milione di bambini hanno bisogno di cure per malnutrizione acuta grave e potrebbero morire se non riceveranno cure urgenti; più di 8.600 bambini sono stati uccisi o feriti dall'inizio del conflitto, cinque anni fa; 3.500 bambini sono stati reclutati nel conflitto, secondo dati verificati delle Nazioni Unite. Prima della pandemia, 2 milioni di bambini non andavano a scuola. “Ora a causa della pandemia, le scuole sono state chiuse in tutto il paese, lasciando altri 5 milioni di bambini fuori dalle scuole. Sappiamo che in paesi duramente colpiti da povertà e conflitto, più a lungo i bambini saranno fuori dalle scuole, minori possibilità avranno di ritornarci”, ha dichiarato la Fore. (segue) (Res)