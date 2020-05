© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Iglesias sul reddito minimo di base, un giorno storico per la nostra democrazia - Un giorno storico per la democrazia spagnola: così il vicepremier e leader di Unidas Pomdemos, Pablo Iglesias, ha definito il sussidio minimo di base approvato oggi dal governo di Madrid. "Oggi è un giorno storico per la nostra democrazia e questo governo sta dimostrando che la sua opzione politica è la giustizia sociale e che prende sul serio la Costituzione", ha dichiarato Iglesias al termine del Consiglio dei ministri, sgomberando il campo dai timori di chi ritiene che il sussidio possa essere un disincentivo a cercare un impiego. "Se la persona ha un reddito, riceverà la differenza tra il reddito da lavoro e il reddito garantito che gli corrisponde e questo assicura che sia sempre conveniente accettare un lavoro", ha spiegato il vicepremier. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Jose Luis Escriva, ha evidenziato che con questo provvedimento si potrà ridurre il tasso di povertà estrema in Spagna dell'80 per cento. Il sussidio minimo di base costerà alle casse pubbliche 3 miliardi di euro all'anno e sarà finanziato attraverso un trasferimento che il Tesoro effettuerà alla Previdenza sociale (Sepe). Del sussidio dovrebbero beneficiare, secondo le stime del governo, circa 850 mila famiglie con assegni mensili che andranno da un minimo di 461 euro per nuclei familiari con un solo adulto ad un massimo di 1.015 euro per famiglie composte da tre adulti e due bambini o quattro adulti e un bambino. (segue) (Res)