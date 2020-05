© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auto: Senard (Renault), il Covid-19 legittima il piano diristrutturazione**Il piano di ristrutturazione annunciato questa mattina da Renault "non è un sorpresa" e la crisi del coronavirus "non fa che legittimarne l'urgenza". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il presidente del gruppo automoblistico francese, Jean-Dominique Senard. "Questo piano non è solamente difensivo, ma è anche propositivo, e questo ci tengo a precisarlo. Vogliamo riorientare la nostra attività in modo determinato, cessando le espansioni al di fuori della Francia e ricreando sul territorio francese uno strumento industriale competitivo", ha dichiarato Senard. "È con questo spirito che blocchiamo dei progetti o delle attività in Marocco, in Romania, in Turchia, in Corea del Sud, in Russia. Questo non è un piano francese, è un piano mondiale", ha poi aggiunto il presidente dell'azienda. "Abbiamo deciso di finire con questa corsa ai volumi, che è stata la filosofia di questi ultimi anni, per concentrarci sulla competitività e l'efficacia – continua Senard –. Avevamo un'impresa costruita per produrre 5,5 milioni di veicoli e, in realtà, ne abbiamo fabbricati solo 3,8 milioni. Questa differenza si è tradotta con un'espansione dei nostri costi fissi, ed è quello che stiamo correggendo". (Res)