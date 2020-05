I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: rinnovo Cda Atac, in corsa Mottura di Roma Metropolitane e i consiglieri uscenti - Tra i circa sessanta candidati per il nuovo Consiglio d'amministrazione di Atac, in scadenza tra circa 45 giorni, ci sono tra gli altri Giovanni Mottura, liquidatore della società partecipata Roma Metropolitane, e i consiglieri uscenti dallo stesso Cda, Cristiano Ceresatto e Angela Sansonetti. Certamente lascerà la presidenza Paolo Simioni che andrà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Enav, società controllata dal Mef e che gestisce il traffico aereo civile. Starà a Virginia Raggi, sindaco di Roma, stabilire se rinnovare solo la carica di presidente e confermare anche per il nuovo corso Ceresatto e Sansonetti, o in alternativa cambiare tutta la governance di Atac. Oggi la commissione Mobilità, presieduta dal consigliere M5s Enrico Stefàno, ha espresso una preferenza per un profilo che abbia: una pregressa esperienza in figure analoghe in altre aziende partecipate; goda della fiducia della sindaca; abbia un curriculum all'altezza del ruolo, quindi con competenze non solo tecniche nell'ambito dei trasporti ma anche giuridiche ed economiche. Questo l'indirizzo che nei prossimi giorni verrà consegnato a Raggi, che tuttavia potrà scegliere anche tra figure esterne all'avviso pubblico, qualora non ritenesse adeguato nessuno dei candidati. (segue) (Rer)