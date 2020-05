I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Lazio, oggi 16 positivi e 3 casi a Roma è dato più basso, record guariti e dimessi - Nel Lazio si registra oggi un incremento di 16 casi positivi al Covid-19 e un trend a 0,2 per cento. A Roma città si registra il dato più basso da inizio emergenza con 3 nuovi casi. Sempre oggi, risultano decedute 8 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto, è record di guariti con 245, arrivando a 3.825 totali, e dimessi con 218. E' quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono stati esaminati 7.709 casi ed eseguiti circa 250 mila tamponi. "Oggi registriamo un dato di 16 casi positivi nelle ultime 24 ore con un focolaio subito circoscritto ad Anzio e un trend a 0,2 per cento. E' record dei guariti e dei dimessi che sono cresciuti di 245 unità (guariti) e di 218 unità (dimessi) - commenta l'assessore D'Amato -. A Roma città si registra il dato più basso da inizio emergenza con 3 nuovi casi. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'ordine. Ad oggi è stata superata la quota dei 55 mila test di sieroprevalenza con una incidenza pari al 2,5 per cento e grazie ai test sono stati finora individuati tempestivamente 102 positivi al tampone asintomatici, il sistema integrato sta funzionando. Prosegue l'attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il 'contact tracing' con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti", conclude D'Amato. Per quanto riguarda infine i Dpi - dispositivi di protezione individuale - oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 28.500 mascherine chirurgiche, 12.800 maschere Ffp2, 1.350 maschere Ffp3, 5.000 camici impermeabili, 1.200 calzari, 2.800 guanti. (segue) (Rer)