I fatti del giorno - America Latina

- Coronavirus: Brasile, nello stato di Rio più morti che in Cina - Sono 251 le morti riconducibili al contagio da nuovo coronavirus registrate nello stato brasiliano di Rio de Janeiro nella giornata di giovedì 28. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali segnalando un incremento di circa 2.300 contagi. Il totale delle vittime nello stato è arrivato a 4.856, una cifra - sottolineano i media locali - già superiore ai 4.634 morti registrati in tutta la Cina, paese d'origine del virus. Nella capitale Rio, si è arrivati a un totale di 25.794 contagiati e 3.293 morti risultati positivi al virus. Al 28 maggio, in tutto il paese si conta un totale di 438.238 casi di contagio, con un record di 26.417 nuovi infetti, e 26.754 decessi. Dopo gli Stati Uniti, il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di contagi. Per il terzo giorno consecutivo, inoltre, il Brasile supera i mille decessi giornalieri, con 1.156 morti registrate ieri. (segue) (Res)