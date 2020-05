I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: approdata quarta petroliera iraniana, l'ultima sta attraversando l'Atlantico - La petroliera iraniana "Faxon" è approdata in Venezuela, mentre l'ultima imbarcazione cargo battente bandiera della Repubblica islamica e diretta nel paese sudamericano sta solcando l'Atlantico. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". La "Faxon" è la terza petroliera iraniana a giungere in Venezuela dopo la "Fortune", la "Forest" e la "Petunia" nei giorni scorsi. Le petroliere - in viaggio tra due paesi sottoposti alle sanzioni Usa - sarebbero destinate a colmare le carenze di greggio nel paese caraibico in attesa, che il governo di Nicolás Maduro completi un'altra azione nel mirino della Casa Bianca: il rilancio della raffineria di Paraguanà, che Caracas starebbe realizzando grazie a materiale e tecnici arrivati tramite una quindicina di voli aerei decollati da Pechino su velivoli della iraniana Mahan Air. Un traffico che avrebbe permesso a Teheran di riportare indietro oro venezuelano utile a sistemare le proprie casse e alla Cina di puntellare un socio chiave nella regione sudamericana. (segue) (Res)