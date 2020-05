I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: pil gennaio-marzo in calo dell'1,5 per cento su trimestre precedente - Nel primo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo del Brasile è calato dell'1,5 per cento sul periodo ottobre-dicembre 2019. Lo riporta l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che su anno il calo è stato dello 0,3 per cento. Si tratta del primo passo falso dell'economia brasiliana, dopo quattro trimestri in positivo. Male il settore dei servizi, che cede l'1,6 per cento sul trimestre e lo 0,5 per cento su anno, seguito dal secondario, in calo dell'1,4 per cento (-0,1 per cento su anno). In crescita l'agroalimentare: lo 0,6 per cento sul trimestre precedente e dell'1,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. "In Brasile è successo quello che si è verificato in altri paesi colpiti dalla pandemia, un passo indietro nei servizi per le famiglie, dovuto alla chiusura degli stabilimenti", ha detto la analista Ibge, Rebeca Paris. "Beni durevoli, veicoli, vestiti, saloni di bellezza, palestre, ospitalità e alimentazione hanno abbastanza patito l'isolamento sociale", ha aggiunto. Dopo le sofferenze della crisi del 2009, l'economia brasiliana era cresciuta del 3,5 per cento nel 2015 e del 3,3 per cento nel 2016. Un ritmo che si sarebbe ulteriormente rallentato negli anni successivi: l'1,3 per cento nel 2017 e nel 2018, l'1,1 per cento nel 2019. (Res)