- Hong Kong: Borrell, preoccupati per misure adottate dalla Cina - L'Unione europea esprime grave preoccupazione per le misure adottate dalla Cina il 28 maggio, che non sono conformi ai suoi impegni internazionali (Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984) e alla Legge fondamentale di Hong Kong. Ciò rischia di minare seriamente il principio "One Country Two Systems" e l'alto grado di autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Lo ha dichiarato, a nome dell'Ue, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sulla situazione ad Hong Kong. "Le relazioni dell'Ue con la Cina si basano sul rispetto e sulla fiducia reciproci. Questa decisione mette ulteriormente in discussione la volontà della Cina di rispettare i suoi impegni internazionali. Affronteremo la questione nel nostro dialogo continuo con la Cina", ha dichiarato l'Ue. (segue) (Res)