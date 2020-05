© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-India: confini, Pechino respinge offerta di mediazione degli Stati Uniti - Pechino e Nuova Delhi non hanno bisogno della mediazione degli Stati Uniti nella disputa sui confini tra i due paesi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. "Siamo in grado di risolvere adeguatamente le questioni bilaterali di frontiera attraverso il dialogo e le consultazioni, non abbiamo bisogno di interventi di terzi. La posizione di Pechino sulla questione del confine sino-indiano è chiara e immutabile [...] Al momento, la situazione generale al confine tra i due paesi è stabile e sotto controllo", ha affermato Zhao. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito mercoledì di aver informato India e Cina della sua volontà di mediare la disputa di confine. Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito che Cina e India hanno i propri meccanismi e canali di comunicazione per risolvere la situazione. Lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, insistono 23 "aree di disputa". Al momento la tensione è concentrata nel Ladakh orientale, dove nelle ultime settimane le truppe sono venute in contatto. Secondo indiscrezioni della stampa, nell'area di Pangong Tso, Demchok e Valle del Galwan ci sarebbero 1.200-1.500 militari cinesi e altri 5.000 nelle vicinanze. Quelli indiani sarebbero altrettanti. (segue) (Res)