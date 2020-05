© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: coronavirus, nessun nuovo caso di contagio nelle ultime 24 ore - Non sono stati segnalati nuovi casi di Covid-19 o decessi correlati alla malattia nella Cina continentale nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito oggi la Commissiona sanitaria nazionale cinese nel suo rapporto giornaliero. Le tre regioni cinesi più colpite dalla pandemia, Hubei, Heilongjiang e Jilin, non hanno riferito alcun caso di infezione o decesso. Ieri, giovedì 28 maggio, tre pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero, mentre il numero di quelli gravi è rimasto stabile a quattro. Sempre ieri, sono stati segnalati cinque nuovi casi asintomatici nella Cina continentale e nessuno di loro è stato riclassificato come caso confermato. Inoltre, nove pazienti asintomatici sono stati dimessi dall'osservazione medica; altri 409 casi asintomatici, di cui 25 dall'estero, sono ancora sotto osservazione medica. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha riportato un totale di 1.734 casi importati. Tra questi, 1.688 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 46 sono ancora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. La Commissione ha reso noto che in totale 5.591 contatti stretti sono ancora sotto osservazione medica. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono stati registrati 82.995 casi confermati e 4.634 persone decedute a causa della malattia. Complessivamente, 78.291 pazienti sono guariti e sono stati dimessi dagli ospedali. In totale sono stati segnalati 1.066 casi confermati, con quattro decessi, nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 a Macao e 441 a Taiwan, con sette decessi. Un totale di 1.035 pazienti a Hong Kong, 45 a Macao e 420 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (segue) (Res)