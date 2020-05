Imprese: Febbo (Abruzzo), due milioni per adeguamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore abruzzese alle Attività produttive, Mauro Febbo, ha reso noto oggi che "grazie a economie recuperate, andremo a destinare ulteriori risorse, pari a 2.158.068 di euro, al finanziamento del bando sull'efficientamento energetico. Nello specifico sarà finanziata la linea di intervento 2, rivolto alle grandi imprese, per la realizzazione di impianti di co/trigenerazione, anche alimentari". Febbo sottolinea anche che già "nel mese di febbraio scorso abbiamo finanziato le prime 75 aziende, per 10 milioni di euro, nell'ambito della programmazione Fesr 2014-2020. Il bando di efficientamento energetico ha avuto un grande successo, come dimostrano le 325 istanze pervenute per le tre le linee di intervento previste dal bando. Sono ben consapevole – continua Febbo – che vi sono aspettative su questo avviso in quanto da una parte testimonia la volontà delle aziende di rinnovare i propri impianti energetici destinati alla produzione e dall'altra l'interesse a rendere sostenibili gli insediamenti industriali per una maggiore competitività". (Gru)