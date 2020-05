Coronavirus: Fontana a pm Bergamo, istituire zona rossa spettava a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione della zona rossa in Val Seriana al fine di isolare i comuni ‘focolaio’ di Alzano Lombardo e Nembro ai primi di marzo era "pacifico" che fosse una decisione che "spettasse al governo". È quanto, in sintesi, avrebbe dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un passaggio dell’audizione, durata due ore, in qualità di persona informata sui fatti in Procura a Bergamo con i pm, coordinati dal procuratore facente funzioni Maria Cristina Rota, che indagano sui vari fronti della gestione dell’emergenza coronavirus nella Bergamasca. Il governatore - secondo quanto appreso - avrebbe anche negato di aver ricevuto pressioni da realtà del mondo economico per non istituire la zona rossa così da non bloccare le attività produttive. “Il presidente della Regione Lombardia - ha spiegato l’avvocato Jacopo Pensa, il legale che segue Fontana (oggi non presente all’audizione in quanto non necessaria la sua presenza ndr.) - è stato convocato dai pm in qualità di persona informata sui fatti con lo spirito autentico di ascoltare una persona che ha contribuito ad accrescere il loro patrimonio conoscitivo sulle vicende relative al coronavirus". "Ha contribuito - ha concluso Pensa - a chiarire eventuali dubbi".(Rem)