Pa: Dadone, Italia in Comitato direttivo Ogp è riconoscimento sistema Paese e governo

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, informa che "è arrivato poco fa un grande riconoscimento internazionale per l’Italia e per la nostra Pubblica amministrazione: 76 governi che aderiscono all’Open government partnership (Ogp) hanno votato e hanno piazzato il nostro Paese al primo posto per un secondo mandato triennale in seno al Comitato direttivo dell’Ogp, l’iniziativa globale che incoraggia le buone pratiche dei governi in materia di trasparenza, partecipazione e legalità". Su Facebook il ministro spiega: "Sono state premiate le proposte e le azioni italiane rispetto alla promozione della trasparenza effettiva, al sostegno alla partecipazione civica, alla lotta alla corruzione e alla diffusione, dentro e fuori le Pubbliche amministrazioni, di nuove tecnologie a supporto dell’innovazione. Abbiamo superato nazioni di grande tradizione su questi temi come Regno Unito e Canada: ciò mi rende ancora più orgogliosa del risultato raggiunto". Per Dadone "è un riconoscimento all’intero sistema Paese e all’azione del governo: voglio ringraziare - continua - anche il ministro Luigi Di Maio per il supporto della rete messa in campo dalla Farnesina. Su queste basi l’Italia potrà continuare a collaborare con altri Stati, offrendo la propria esperienza, valorizzando lo scambio di buone pratiche e il dialogo con la società civile a livello nazionale e internazionale". (Rin)