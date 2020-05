Decreto Rilancio: Gelmini (FI), costruzioni in ginocchio, ecobonus sia semplificato ed esteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "il settore delle costruzioni è in ginocchio. Per l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) nel 2020 ci sarà un -20 per cento del giro d'affari e la situazione, senza interventi mirati, potrebbe addirittura peggiorare nel 2021. Per i costruttori - continua la parlamentare in una nota - l'ecobonus previsto dal governo può essere un'opportunità, ma 'occorre assicurare efficacia, chiarezza e semplicità nelle procedure attuative da adottare'. Esattamente quello che Forza Italia ha sostenuto sin dal primo momento: oltre al superamento degli ostacoli burocratici, servono meno rigidità e più elasticità, ed una platea più estesa di beneficiari. Il governo", conclude Gelmini, "abbia davvero coraggio e concorra a migliorare il decreto Rilancio per aiutare concretamente il settore delle costruzioni e dell'edilizia".(Com)