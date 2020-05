Norvegia-Danimarca: dal 15 giugno ripresa dei collegamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia e la Danimarca ripristineranno i collegamenti fra i due paesi il 15 giugno, interrotti al momento a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto la premier norvegese Erna Solberg nel corso di una conferenza stampa. "Non possiamo consentire un'apertura troppo improvvisa che metterebbe a repentaglio tutto ciò che abbiamo realizzato", ha detto Solberg nel corso di una conferenza stampa. Il premier danese Mette Frederiksen ha rilasciato delle dichiarazioni simili per confermare l'intesa raggiunta con l'omologa. Al momento, il ripristino dei collegamenti non coinvolge la Svezia, il paese scandinavo con il numero più elevato di contagi. (Sts)