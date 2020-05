Russia: Sberbank apre in Svizzera società per commercio materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande banca della Russia Sberbank ha aperto a Zugo, in Svizzera, la società commerciale Sber Trading Swiss Ag, che diventerà per il gruppo il fulcro principale del commercio internazionale di merci. Lo ha reso noto la banca in un comunicato. La società si aggiunge alle strutture Pao Sberbank (operante nei metalli preziosi), e Sb Commodities Trading (commodities fisiche). Sber Trading Swiss Ag si concentrerà sul commercio internazionale di materie prime legate al petrolio ed ai prodotti petroliferi, al carbone, ai metalli di base, ai prodotti sfusi e agricoli.(Rum)