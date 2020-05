Paesi Bassi: premier Rutte, dal primo giugno riapriranno bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ristoranti ed i bar riapriranno nei Paesi Bassi da lunedì primo giugno: lo ha annunciato in conferenza stampa il premier Mark Rutte. "Sarà un momento emozionante", ha dichiarato il capo del governo olandese, annunciando che da quella data riapriranno anche le scuole secondarie del paese. Secondo quanto spiegato da Rutte, dal primo luglio dovrebbero invece riaprire le palestre, in anticipo rispetto a quando precedentemente programmato per settembre. Il premier olandese ha comunque insistito sull'esigenza di rispettare le regole, a cominciare dalla necessità di prenotare prima di andare al ristorante o al cinema. "Rispettiamo queste regole; perché se agiamo nel modo giusto, allora ci saranno maggiori possibilità che il prossimo pacchetto di alleggerimenti continuerà a luglio", ha osservato Rutte.(Beb)