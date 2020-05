Imprese: assemblea Atlantia approva bilancio 2019, no a distribuzione dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei soci di Atlantia, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio 2019 che si è chiuso con un utile netto pari a 427 milioni di euro, in calo rispetto ai 695 registrati l’anno precedente. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine della riunione. Stando alla nota, l’assemblea ha deliberato di destinare l’intero utile dell’esercizio alla riserva disponibile “Utili portati a nuovo”, e di non distribuire quindi i dividendi di competenza dell’esercizio. Al 31 dicembre 2019, prosegue il comunicato, il patrimonio netto della società ammonta a 10,809 miliardi di euro. (Com)