Speciale scuola: Bernini (FI), obiettivi falliti già in partenza

- Il decreto Scuola ha già fallito in partenza i suoi obiettivi, perché non garantisce né la regolare conclusione dell’anno scolastico in corso né il regolare avvio del prossimo, con 200 mila cattedre scoperte e con gli insegnanti precari che restano sospesi in attesa del concorso. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “La didattica a distanza ha creato enormi disparità tra gli studenti, e nulla è stato previsto per annullare il gap digitale a settembre, mentre la confusione regna sovrana sulle modalità della ripartenza, restando in piedi l’ipotesi cervellotica dei ragazzi divisi tra chi sta in classe e chi resta a casa”, ha detto. Non poteva mancare, ha aggiunto, il “marchio ideologico delle sinistre, che in questo marasma totale hanno pensato bene di cancellare i voti per tornare ai giudizi nella scuola primaria e hanno pesantemente penalizzato le paritarie". (Com)