Cerveteri: multiservizi pubblica programmazione interventi sul verde prima settimana giugno

- La Multiservizi caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico. "Gli interventi, programmati nei giorni dal 1 al 5 giugno - si legge in una nota - riguarderanno in particolare Campo di Mare, Cerveteri, Valcanneto e Cerenova. Con l'avvio della stagione balneare prevista a Campo di Mare la consueta pulizia delle spiagge libere. Per quanto concerne gli altri interventi, in programma il taglio erba su banchine e cigli stradali e marciapiedi, la raccolta carta in aree verdi e parchi pubblici. La pubblicazione dell'agenda settimanale del verde, così come l'agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dalla seconda metà del 2016 ad oggi questo servizio consente al cittadino di risalire ad ogni singolo intervento svolto in qualunque giorno, avendo a disposizione informazioni su quante ore, quali e quanti operai, quali mezzi e attrezzature sono servite per la singola lavorazione, anche di una durata di soli 10 minuti". (segue) (Com)