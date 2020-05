Milano: Censi, sedi scolastiche di Città metropolitana a disposizione dei centri estivi diurni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i centri diurni estivi saranno messe a disposizione gratuitamente le sedi scolastiche di proprietà della città metropolitana, con l'unica condizione di attendere la fine degli esami di maturità, essendo per la maggior parte scuole secondarie superiori. Il tutto è contenuto in un decreto che sarà firmato lunedì e che è stato annunciato dalla vicesindaco della città metropolitana Arianna Censi, durante la commissione consiliare congiunta Turismo, Marketing Territoriale, Benessere, Sport, Tempo Libero e Educazione Istruzione, Università e Ricerca con all'ordine del giorno: "Summer school a Milano: dal Comune una mappa per l'estate per bambini e ragazzi". "In questa settimana abbiamo fatto una scelta in città metropolitana, che ha prodotto un decreto che probabilmente firmeremo lunedì, dove abbiamo deciso di mettere a disposizione le sedi scolastiche di proprietà della città metropolitana, che sono tutte più o meno delle scuole scolastiche secondarie superiori, perché crediamo che uno dei problemi per coloro che organizzeranno i centri diurni estivi sarà quello di avere aree all'aperto sufficientemente grandi da permettere il distanziamento fisico e poter contestualmente fare attività sufficientemente libere". "Lo abbiamo fatto per tutti i comuni della città metropolitana, sia per quanto riguarda la complessità dell'organizzazione sia per i costi legati al rapporto tra gli educatori e i bambini e anche per un tema di messa in sicurezza - ha proseguito Censi - Crediamo che metterli a disposizione, gratuitamente, in ragione di questa importante collaborazione tra istituzioni, possa essere una grande opportunità. Ovviamente la città metropolitana non ha responsabilità organizzative, la responsabilità organizzativa e di tenuta dello spazio è integralmente a carico di coloro che la utilizzeranno, i dirigenti scolastici saranno contattati da noi e saranno messi nella condizione di offrire la massima collaborazione". Censi ha precisato in conclusione del suo intervento che "esiste l'unica condizione che tutto questo avvenga alla fine della maturità, che ancora non sappiamo quando finirà, quindi noi abbiamo messo indicativamente nel decreto il 29 di giugno, ma se finisce una settimana prima tutto avverrà prima. Appena il decreto sarà firmato lo farò avere a tutti i sindaci della città metropolitana, ai presidenti e agli assessori". (Rem)