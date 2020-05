Libia: Sassoli, congratulazioni ad ammiraglio Socci per nomina Force commander Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha inviato le sue "congratulazioni all'ammiraglio Ettore Socci per la sua nomina a force commander dell'Operazione Irini". Sassoli ha espresso "pieno sostegno all'azione dell'Unione europea per il rispetto dell'embargo sulle armi verso la Libia previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" e ha rivolto "a lui ed al comandante dell'operazione, ammiraglio Fabio Agostini, i migliori auguri di buon lavoro". L'ammiraglio Socci ha già ricoperto l'incarico di force commander dell'operazione Sophia dal giugno 2019. Ha servito come ufficiale a bordo di diverse navi della Marina militare, operando nel Mar Mediterraneo, nel Golfo Persico, nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano. Il commodoro Theodoros Mikropoulos è stato comandante della base navale ellenica di Souda (Creta) e, in precedenza, ha occupato posizioni di responsabilità nella Marina ellenica. (segue) (Beb)