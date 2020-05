Decreto Rilancio: Mauri (Pd), risorse arrivate a sindaci, da Lega polemiche strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, segnala che "in queste ore i Comuni stanno ricevendo sui loro conti le risorse promesse dal governo e contenute nel decreto Rilancio. In meno di 10 giorni, come era stato promesso - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - i Comuni hanno avuto a disposizione i 900 milioni di euro, come anticipo dei 3 miliardi previsti. La stessa cosa vale per i Comuni delle Province più colpite dal Covid che hanno ora in cassa il contributo promesso di 200 milioni di euro. Inoltre, sono stati trasferiti i primi 150 milioni dei 500 previsti alle province e alle città metropolitane". Mauri, poi, prosegue: "Dispiace aver assistito in questi giorni alle ennesime polemiche, basate sul nulla, da parte di alcuni sindaci della Lega che mettevano in discussione il fatto che le risorse sarebbero arriva e sarebbero arrivate in tempo. Ovviamente sono stati smentiti dai fatti. Grazie al lavoro prezioso di diversi ministeri, tra cui il Viminale. Non solo le risorse ci sono, come promesso - conclude il viceministro -, ma sono arrivare anche prima delle scadenze previste.Noi continuiamo con serietà a lavorare affinché nessun cittadino italiano resti indietro. Ad altri lasciamo le loro solite polemiche strumentali". (Com)