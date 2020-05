Imprese: Atlantia, ricavi operativi di Gruppo in aumento a 11,63 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei soci di Atlantia ha esaminato oggi il bilancio consolidato del Gruppo nel 2019, chiuso con ricavi operativi pari a 11,63 miliardi di euro con un incremento di 4,714 rispetto all’anno precedente. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine della riunione. Stando alla nota, il dato è comprensivo del contributo per l’intero anno del gruppo Abertis rispetto all’anno precedente consolidato per soli due mesi. Su base omogenea pro forma, prosegue la nota, i ricavi operativi hanno registrato un incremento pari a quattro punti percentuali, che corrispondono a 442 milioni di euro. In aumento anche il margine operativo lordo (Ebitda), che si è attestato a 5,727 miliardi di euro con un incremento di 1,959 rispetto al 2018 sempre attribuibile al diverso apporto del gruppo Abertis, parzialmente compensato dall’accantonamento per l’impegno assunto da Autostrade per l’Italia (Aspi) volto alla chiusura delle contestazioni avanzate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’utile di esercizio di competenza del Gruppo, prosegue la nota, è pari a 136 milioni di euro con un calo di 639 rispetto al 2018: il decremento è dovuto soprattutto ai maggiori accantonamenti dell’esercizio, solo in parte compensati dal maggior contributo del gruppo Abertis. Per quanto riguarda invece il patrimonio netto di competenza di pertinenza del Gruppo, al 31 dicembre 2019 si è attestato a 7,408 miliardi di euro, mentre la situazione finanziaria del Gruppo presenta alla stessa data un indebitamento netto complessivo pari a 36,772 miliardi di euro, in leggero calo rispetto ai 38,791 registrati nel 2018.(Com)