Imprese: Atlantia, assemblea nomina due nuovi consiglieri

- L’assemblea dei soci di Atlantia, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di nominare all’incarico di consiglieri della società Sabrina Benetton e Valentina Martinelli. Come riferisce il comunicato stampa diramato al termine della riunione, il relativo mandato scadrà all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: entrambe sono già cooptate nel Cda con deliberazione approvata dal collegio sindacale nelle sedute del 31 ottobre 2019 e 6 marzo 2020. Stando alla nota, nessuna delle due detiene alcuna partecipazione azionaria in Atlantia. Tenuto conto della scadenza dell’incarico di revisore contabile affidato a Deloitte & Touche all’approvazione del bilancio di esercizio 2020, l’assemblea ha anche deliberato, su proposta del collegio sindacale, il conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 alla società Kpmg.(Com)