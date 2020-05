Lombardia: Terzi su navigazione Iseo, via libera a ripristino linea Iseo – Peschiera Maraglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera al ripristino della linea Iseo – Peschiera Maraglio. Si tratta di una decisione presa di concerto da Navigazione Lago d'Iseo, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro e Regione Lombardia. "La tratta – ha detto l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - incrementa i servizi di navigazione in particolare verso Monte Isola, offrendo un collegamento veloce con la terraferma. In questo modo diamo una prima risposta al territorio che chiedeva di aumentare le corse anche nella prospettiva di un progressivo ritorno alla normalità dal punto di vista dell'afflusso turistico". Il collegamento diretto di linea Iseo - Peschiera Maraglio viene attivato dal 30 maggio al 2 giugno, con partenze da Iseo a partire dalle ore 09:30 e ultimo rientro da Peschiera M. alle ore 18:30. Sarà poi l'Autorità di Bacino a valutare il mantenimento del collegamento anche successivamente al 2 giugno, in relazione ai dati di traffico registrati.(Com)