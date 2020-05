Polonia: presidenziali, raccolta firme candidatura Trzaskowski (Po), PiS si rivolge alla magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Varsavia Marek Borkowski (Diritto e giustizia – PiS) ha informato la procura e la Commissione elettorale nazionale (Pkw) di una possibile violazione delle norme da parte del candidato presidenziale di Piattaforma civica (Po), nonché sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski. L'annuncio di Borkowski avviene dopo che il portale "tvp.info" ha rivelato che nell'ufficio della consigliera Bozena Manarczyk (Po) sono raccolte firme a sostegno della candidatura di Trzaskowski nonostante la data delle presidenziali non sia stata ancora fissata e dunque non si possa procedere alla raccolta. "In relazione a queste informazioni i consiglieri di PiS si sentono in obbligo di depositare un'informativa agli organi competenti", ha detto Borkowski. "Ho parlato con la consigliera Manarczyk e ho ottenuto da lei un chiarimento. Smentisce assolutamente che nel suo ufficio siano raccolte firme", ha rivelato all'agenzia di stampa "Pap" il capogruppo di Po in Consiglio comunale, Jaroslaw Szostakowski, parlando di una "provocazione" da parte di PiS. Szostakowski precisa che si tratta solamente di schede per la raccolta delle firme, ma che la raccolta effettiva non è ancora cominciata. (Vap)