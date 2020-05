Usa: rilasciato l'inviato della "Cnn" a Minneapolis, scuse dal governatore del Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell'emittente statunitense "Cnn" a Minneapolis Omar Jimenez è stato rilasciato dalla polizia, che lo aveva arrestato "in diretta" nelle scorse ore durante i disordini in corso per l'uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente. Lo rende noto la stessa "Cnn", secondo cui sono stati liberati anche il produttore Bill Kirkos e il fotogiornalista Leonel Mendez, parte della squadra inviata dall'emittente a Minneapolis. I tre erano stati portati nella Struttura di pubblica sicurezza della contea di Hennepin, nel centro della città. Prima del rilascio, il governatore del Minnesota Tim Walz ha porto le sue scuse alla "Cnn" durante un colloquio con il presidente dell'emittente, Jeff Zucker. Walz si è detto "profondamente dispiaciuto" per quanto accaduto e ha affermato di essersi immediatamente adoperato per il rilascio di Jimenez, Kirkos e Mendez. Il governatore ha anche definito gli arresti "inaccettabili", dal momento che il team della "Cnn" aveva "il chiaro diritto di trovarsi lì". (Nys)