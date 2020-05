Coronavirus: Brasile, nello stato di Rio più morti che in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute nella regione. Il presidente Jair Bolsonaro, che ha più volte denunciato "esagerazioni" da parte della stampa, difende la necessità di combinare la lotta all'emergenza sanitaria con la difesa dell'occupazione, evitando al paese la serrata totale praticata da diversi amministratori locali. Il capo dello stato ha anche spinto per l'uso del farmaco antimalarico clorochina nei pazienti sin dai primi sintomi della malattia. Una posizione che ha portato alle dimissioni di due ministri della Salute, Luis Henrique Mandetta e Nelson Teich. (Brb)