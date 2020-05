Ue: Gentiloni e Breton presentano proposta per InvestEu, raddoppio garanzia a 75 miliardi di euro e quinta finestra su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raddoppiare la garanzia del programma InvestEu, portandola a 75 miliardi di euro, e creare uno strumento in più al suo interno, ovvero una quinta finestra, relativa agli investimenti strategici, che va ad aggiungersi alle quattro già esistenti: infrastruttura sostenibile; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; infrastrutture sociali e competenze. E' la proposta della Commissione europea di miglioramento del programma InvestEu, presentata oggi dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, e dal commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, che prevede un aumento della dotazione finanziaria originale: alla finestra dell'infrastruttura sostenibile andranno 20 miliardi di euro; alla finestra della ricerca, innovazione e digitalizzazione, 10 miliardi di euro; alla finestra per le Pmi, 10 miliardi di euro; per la finestra investimenti sociali e competenze, sono previsti 3,6 miliardi di euro, per la quinta e nuova finestra, quella strategica per gli investimenti, 31 miliardi di euro. "Per rafforzare la nostra autonomia strategica nelle filiere vitali a livello europeo, stiamo proponendo la creazione di un Fondo strategico per gli investimenti come quinta finestra aggiuntiva e cruciale nell'ambito di InvestEu. Questa finestra fornirebbe una garanzia di bilancio dell'Ue di 31,5 miliardi di euro", ha spiegato Gentiloni in conferenza stampa definendo appunto la quinta finestra aggiuntiva del programma. (segue) (Beb)