Ue: Gentiloni e Breton presentano proposta per InvestEu, raddoppio garanzia a 75 miliardi di euro e quinta finestra su investimenti (2)

- Secondo palazzo Berlaymont, sede dell'esecutivo comunitario, il programma InvestEu, potenziato con lo strumento per la ripresa dell'economia Next Generation Eu, intende fornire un sostegno alle imprese e garantire il focus degli investitori sulle priorità politiche a medio e lungo termine dell'Ue, come il Green Deal europeo, la transizione alla digitalizzazione e una maggiore resilienza. "La funzione di recupero e resilienza si basa su investimenti finanziari, in particolare sulla nostra transizione verde e digitale" e "quello che stiamo presentando nel suo quadro rinnovato fa parte di questa risposta", ha spiegato Gentiloni in conferenza stampa. "Proponiamo ora di raddoppiare la garanzia di InvestEu dai precedenti 38 miliardi di euro a 75 miliardi di euro con la quinta finestra. Con 38 miliardi di euro, stavamo stimando la mobilitazione di 650 miliardi di euro. Con 75 miliardi di euro di garanzie, la nostra stima è di circa 1 trilione di euro", ha detto Gentiloni specificando che si tratta di "una stima più prudente, con un moltiplicatore più cauto". In particolare, la Commissione propone a Consiglio e Parlamento "di raddoppiare i finanziamenti per la finestra delle infrastrutture sostenibili, uno strumento chiave per il raggiungimento degli obiettivi di investimento del Green Deal. Questo raddoppio sosterrà, ad esempio, un'ondata di ristrutturazione incentrata sulla creazione di posti di lavoro nelle costruzioni, nel rinnovamento e nell'efficienza energetica degli edifici e questi sono settori ad alta intensità di manodopera", ha sottolineato Gentiloni. "L'aumento di InvestEu migliorerà la capacità di assunzione di rischi del gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) e delle banche nazionali di promozione (come l'italiana Cassa depositi e prestiti) a sostegno della ripresa economica, mobilitando significativi investimenti privati", ha continuato. (segue) (Beb)