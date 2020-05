Ue: Gentiloni e Breton presentano proposta per InvestEu, raddoppio garanzia a 75 miliardi di euro e quinta finestra su investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato che "la crisi ha creato un immenso divario di investimenti di almeno 1,5 trilioni di euro per quest'anno e il prossimo, con il settore privato che sta affrontando il più grande deficit" e che "questo InvestEu rafforzato occupa una posizione unica per sostenere questo settore. Incanalerà finanziamenti vitali per le aziende". Gentiloni ha ricordato che "gli investimenti sono stati la prima vittima del consolidamento fiscale che ha accompagnato la crisi del debito sovrano un decennio fa" e che "la pandemia di Covid 19 ora rischia di provocare un ulteriore terribile colpo agli investimenti in Europa". In particolare, secondo la Commissione si delineano tre diverse esigenze di investimento. In primo luogo, lacune di investimento di base dovute all'impatto della crisi. "Le proiezioni rivelano un calo cumulativo degli investimenti stimato a 846 miliardi di euro nel 2020 e nel 2021 presi insieme, di cui 831 miliardi di euro, quindi quasi il 90 per cento, sono giustificati da minori investimenti privati", ha detto il commissario Gentiloni. In secondo luogo, "ulteriori investimenti per correggere le vulnerabilità esposte dalla crisi di Covid 19. La nostra stima provvisoria in questo caso è di 20 miliardi di euro all'anno a breve termine", ha aggiunto. In terzo luogo, "e ciò non è collegato alla crisi di Covid 19, gli investimenti devono essere finalizzati alla transizione verde e alla trasformazione digitale. Si stima che questi ammontino ad almeno 595 miliardi di euro all'anno", ha evidenziato. (segue) (Beb)