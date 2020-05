Ue: Gentiloni e Breton presentano proposta per InvestEu, raddoppio garanzia a 75 miliardi di euro e quinta finestra su investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, secondo Gentiloni, sono necessari strumenti europei. E il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, ha spiegato che "nell'ambito del nostro piano di ripresa, stiamo proponendo un nuovo strumento per mobilitare 150 miliardi di euro di investimenti in ecosistemi industriali strategici e catene del valore in tutta Europa. Rafforzeremo le nostre Pmi e start-up, proteggeremo le nostre aziende dal saccheggio da parte di attori non europei, sosterremo gli investimenti in tecnologie chiave e infrastrutture critiche e aumenteremo la nostra capacità di produzione in Europa". Secondo Gentiloni, infine, durante il lavoro per la ripresa dall'attuale crisi, bisogna "evitare di ripetere gli errori commessi dieci anni fa". "Dobbiamo dotarci degli strumenti per sostenere gli investimenti privati, di cui InvestEu sarà uno dei più importanti. Questo è ora nelle mani dei colegislatori", ha detto. "Dobbiamo anche evitare politiche fiscali miopi che vedrebbero di nuovo gli investimenti pubblici cadere vittima di tagli alle spese che minerebbero ulteriormente il nostro potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro. E saremo molto concentrati su questo nell'analisi di tutti i piani di resilienza e recupero", ha concluso. (Beb)