Speciale energia: Stati Uniti, per la prima consumo rinnovabili supera il carbone

- Nel 2019 il consumo di carbone negli Stati Uniti è diminuito per il sesto anno consecutivo a 11,3 milioni di miliardi di Btu (unità termiche britanniche), il livello più basso dal 1964. La generazione di elettricità dal carbone è diminuita in modo significativo negli ultimi dieci anni e, nel 2019, è scesa al livello più basso in 42 anni, mentre il consumo di gas naturale nel settore dell'energia elettrica è aumentato notevolmente e ha sostituito gran parte della produzione di elettricità dalle centrali a carbone in disuso. Il consumo totale di energia rinnovabile negli Stati Uniti è cresciuto per il quarto anno consecutivo, raggiungendo un record di 11,5 milioni di miliardi di Btu nel 2019. Dal 2015, la crescita delle energie rinnovabili statunitensi è quasi interamente attribuibile all'uso di energia eolica e solare nell'elettrico. Nel 2019, la generazione di elettricità dall'eolico ha superato per la prima volta l' idroelettrico ed è ora la fonte di energia rinnovabile più utilizzata negli Stati Uniti su base annuale. (Nys)