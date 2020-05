Speciale energia: Stati Uniti, per la prima consumo rinnovabili supera il carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 il consumo annuale di energia degli Stati Uniti da fonti rinnovabili ha superato per la prima volta il consumo di carbone da prima del 1885. È quanto emerge da un’analisi pubblicata sulla mensile dell’Energy information administration (Eia). Questo risultato riflette principalmente il continuo declino della quantità di carbone utilizzata per la generazione di elettricità negli ultimi dieci anni e la crescita delle energie rinnovabili, principalmente eolico e solare. Rispetto al 2018, il consumo di carbone negli Stati Uniti è diminuito di quasi il 15 per cento e il consumo totale di energia rinnovabile è cresciuto dell'1 per cento. Storicamente, il legname è stata la principale fonte di energia degli Stati Uniti fino alla metà del 1800 ed è stata l'unica fonte di energia rinnovabile su scala commerciale negli Stati Uniti fino a quando le prime centrali idroelettriche hanno iniziato a produrre elettricità negli anni 1880. Il carbone veniva usato nei primi anni del 1800 come combustibile per barche a vapore, treni e produzione di acciaio, e in seguito fu usato per generare elettricità a partire dal 1880. (Nys)