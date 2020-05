Speciale energia: Ue, Giovannini (ASviS), lista delle riforme chieste dall'Ue esiste già dal Green New Deal a digitale e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bussola per le riforme chieste in relazione al pacchetto di misure varato dalla Commissione europea e noto come Recovery Fund esiste già ed è indicata dalle priorità definite nel programma per il prossimo semestre europeo, a cominciare dal Green New Deal per finire alla riforma dei trattati. A dirlo è stato Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (AsVis), durante il webinar dal titolo “Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità” sull’urgenza di un percorso di trasformazione verso la sostenibilità economica dell’Unione europea e dell’economia mondiale. Il webinar, al quale ha partecipato anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, si inserisce nell’iniziativa “ASviS Live: tre passi verso il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020”: tre eventi trasmessi in diretta streaming su questa pagina e sulla pagina Facebook di Rai Cultura tra il 21 maggio, il 28 maggio e il 4 giugno, come percorso di avvicinamento alla manifestazione, riprogrammata dal 22 settembre all'8 ottobre. “Si possono fare tutte le liste che si vogliono - ha affermato Giovannini - ma le priorità assolute sono state già poste e sono basate su tre elementi di governance: il Green New Deal, il Piano integrato su clima e energia e il Piano per la giusta transizione”. (Rin)