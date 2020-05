Speciale energia: Russia, divieto temporaneo importazione di carburanti in vigore dal 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto temporaneo sulle importazioni di carburante nella Federazione Russa, introdotto dal governo, entrerà in vigore il 2 giugno. Lo ha dichiarato il servizio stampa del Servizio doganale federale. In precedenza, il governo ha imposto un divieto temporaneo all'importazione di benzina, gasolio, cherosene, combustibile per uso marittimo e gasolio in Russia fino al primo ottobre. Se necessario, i servizi competenti possono modificare la durata del divieto di importazione di carburanti entro il 15 giugno. Il divieto non si applica al carburante trasportato attraverso la Federazione Russa in transito, al carburante utilizzato per il funzionamento lungo il percorso ed al carburante importato nella Federazione Russa prima dell'entrata in vigore della presente risoluzione, per il quale non sono state completate azioni relative alla dichiarazione doganale. (Rum)