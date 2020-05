Speciale energia: Starace (Enel), società funziona bene anche con 37 mila dipendenti in smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha dimostrato di poter funzionare molto bene nonostante abbia più di 37 mila dipendenti, più della metà del totale del Gruppo, attualmente in smart working. Lo ha confermato l’amministratore delegato della società, Francesco Starace, durante il dibattito “Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità” organizzato da Asvis. “Il corretto funzionamento dell’azienda, nonostante le serrate in tutto il mondo abbiano modificato drasticamente il modo di consumare energia elettrica, è confermato dal sistema di monitoraggio delle performance in tempo reale che abbiamo creato”, ha spiegato l’Ad, sottolineando che la società non abbia rilevato problemi di connettività in tutti i paesi dove è attualmente presente. A questo, ha aggiunto, ha contribuito il fatto di “aver messo in cloud tutti i nostri dati”, già prima dell’emergenza sanitaria. Rispondendo ad una domanda sulla durata della condizione di lavoro agile per i dipendenti Enel, Starace ha parlato di “una soluzione di medio termine: ai nostri dipendenti in Italia e Spagna, che sono i primi paesi ad essere usciti dalla serrata, abbiamo detto che possono continuare a lavorare in smart working fino a Natale”. Questo, ha spiegato, data l’incertezza sulla durata della pandemia e la mancanza di un vaccino. (Ems)