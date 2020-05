Speciale energia: Starace (Enel), maggiore responsabilità nei consumi è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maggiore responsabilità nei consumi energetici al termine dell’emergenza è sicuramente possibile. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante il dibattito “Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità” organizzato da Asvis. “Ci sono ancora possibilità di miglioramento”, ha detto, sottolineando come gli ecobonus rappresentino “un incredibile incentivo a rifare l’infrastruttura energetica nazionale, e un’opportunità di lavoro e ulteriore efficienza dei consumi”. L’Ad ha poi ribadito che la rivoluzione elettrica porterà ad un incremento dei consumi da parte di settori che prima si rifacevano ad altre fonti energetiche, come la mobilità. “Il profilo di consumo cambierà, ed è importante che i sistemi energetici siano digitali in modo da essere pronti ad affrontare questi sviluppi”, ha concluso. (Ems)